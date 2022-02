Groenewegen opent rekening voor nieuwe ploeg: "Beetje kwaad na eerste dag, voelt alsof we al 2 jaar samenwerken"

Dylan Groenewegen heeft dan toch al zijn rekening kunnen openen bij zijn nieuwe ploeg. In de vorige sprint in de Saudi Tour liep het mis voor hem en BikeExchange. Een heel ander verhaal in de derde rit, die Groenewegen naar zijn hand zette.

"Het is geweldig om in mijn eerste koers te kunnen winnen", kan Groenewegen zijng geluk niet op. "Op de eerste dag draaide het niet goed uit, maar iedereen is heel sterk en we maakten een nieuw plan op. De aankomst was echt zwaar, alle snelle mannen zaten er nog bij in die beperkte groep. We deden een hele goede lead-out en ik moest amper 100 meter sprinten. Het is ongelooflijk dat ik de ploegmaats kan belonen met de zege."

KNOTSGEKKE RIT

Ook in het eerste wedstrijduur was Groenewegen alert, toen waaiers de koers meteen deden ontploffen. "Het was een knotsgekke rit, maar de jongens hielden me in een goede positie en Luka Mezgec was ook mee vooraan. Nadien was het wind op kop. Dat was goed voor ons, zo kon iedereen erbij zijn in de finale."

In de finale deden ze bij BikeExchange deze keer alles juist. "De tactiek was uitstekend. Het was nog maar de tweede sprint van het jaar, maar het voelt alsof we al twee jaar samenwerken. Voor de 'moral' is het goed dat je in de eerste koers kunt winnen. We waren een beetje kwaad na de eerste dag, maar we hebben er veel uit geleerd."