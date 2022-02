Hoe belangrijk is het voor Quick-Step om UCI-ranking aan te voeren? Evenepoel en Jakobsen aan het woord

Zijn ze bij Quick-Step weer vertrokken richting de top van de UCI-ranking? Evenepoel en Jakobsen zorgden alvast voor twee overwinningen in de Ronde van Valencia. Het mag niet verbazen als Quick-Step op het einde van het jaar opnieuw de UCI-ranking aanvoert met de meeste punten (en zeges).

Het is geen non-factor, maar het duurt wel enige tijd eer dat echt een thema wordt binnen de ploeg. "Het is niet iets waar je in het begin van het seizoen aan denkt. Richting het einde van het jaar ga je daar meer aandacht aan besteden. In de laatste koersen van vorig jaar leefde dat wel. Het was toen een strijd tussen ons en Ineos", herinnert Remco Evenepoel zich nog goed.

Deceuninck-Quick.Step stond eind 2021 bovenaan met 15652,9 punten en Ineos was tweede in de rangschikking met 14963,7 punten. "We zorgden dan dat drie-vier jongens in de top tien eindigden om zo punten te pakken. Het is niet het belangrijkste ding, maar we proberen dan wel met zoveel mogelijk jongens vooraan te eindigen en zoveel mogelijk UCI-punten te pakken.

LOGO EXTRA MOTIVATIE

"In het begin speelt die UCI-ranking weinig", schetst Fabio Jakobsen eenzelfde beeld. "Je probeert eendagskoersen te winnen en klassementen te winnen en dan zie je wel waar je uitkomt. Als je dan aan het einde van het seizoen het logo van 'beste ploeg uit de WorldTour' op je shirt kan krijgen, is dat wel een extra motivatie."