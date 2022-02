Maxim Van Gils blijft zeer kalm na demonstratie: "Kwam naar hier voor klassement"

In de vierde rit van de Saudi Tour boekte Maxim Van Gils een knappe eerste profzege.

De 22-jarige Van Gils won de koninginnerit en nam de leiderstrui in handen. De renner van Lotto Soudal bleef opvallend kalm bij zijn triomftocht.

“Het is speciaal om zo mijn eerste overwinning te boeken als prof. Ik had een heel goede dag vandaag en de ploeg heeft hard gewerkt om mij van voren te krijgen. Het was aan mij om in die eerste groep te blijven, energie te sparen en het vervolgens af te maken”, vertelde Van Gils.

Het klassement wordt meteen een doel op zich. “Ik kwam hier wel naartoe voor het klassement en de ploeg toonde vertrouwen en heeft mij iedere dag gemotiveerd. Vandaag was een perfecte dag en dat ik het dan ook nog kan afmaken, is heel mooi. Zaterdag wordt nog een pittige dag, dus we moeten gefocust blijven. We hebben een sterke ploeg en gaan ook zaterdag voor ritwinst met Caleb Ewan, maar ik zal de eindzege thuis moeten brengen.”