'Nog wel wat voorwaarden maar het trainen kan weldra écht beginnen voor Mathieu van der Poel'

Een rit op de rollen en een rit in de buitenlucht, plaatste Mathieu van der Poel al op Strava. Trainen kan je dat voor een profrenner nog niet echt noemen. Als alles naar wens gaat, zou Van der Poel volgende week de training kunnen hervatten.

De entourage van Mathieu van der Poel bevestigt aan Het Laatste Nieuws dat de Nederlander momenteel nog niet aan het trainen is. De bedoeling is om via korte ritjes te testen of hij pijnvrij kan blijven en geen last heeft van zijn rug als hij op de fiets zit.

Als Van der Poel tijdens zijn fietstochten deze week pijnvrij blijft, dan kan hij volgende week weer echt beginnen met trainen. Blijft hij tijdens die trainingen geen last ondervinden van de rug, dan kunnen ze bij Alpecin-Fenix ook al een beter zicht krijgen op zijn programma.

NIET IN HET OPENINGSWEEKEND

Nog wel een aantal voorwaarden die dus vervuld moeten worden. Het zou in elk geval een volgende stap richting fitheid zijn wanneer Van der Poel effectief weer kan beginnen te trainen. Het Vlaams openingsweekend, met de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne die eind deze maand op het programma staan, komt in principe wel te vroeg.