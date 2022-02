Strijdvaardig signaal van Egan Bernal ondanks resem blessures: "Ik ben terug! Let"s rock"

Neen, Egan Bernal krijg je zomaar niet klein. Zelfs niet met een resem ernstige blessures. Strijdvaardig, dat is de Colombiaan nog altijd. Dat blijkt ook uit een post op zijn Instagrampagina. Bernal kondigt nu al aan: "Ik ben terug!"

Het 'rock-gebaar' waar hij mee op de foto staat, spreekt boekdelen. Hij rondt zijn Instagrampost ook zo af in het Engels: "Let's rock", klinkt het. Eerst had hij in het Spaans al zijn blessures nog eens opgelijst. "Elf ribben, een dijbeen, een middenhandsbeentje, mijn duim, een geperforeerde long",... En zo gaat het maar door.

Bernal is zich ervan bewust dat zijn leven in gevaar had kunnen komen als gevolg van zijn zware valpartij. ""Ik was bijna dood, maar weet je wat? Ik ben God dankbaar. Dit wordt de zwaarste uitdaging uit mijn carrière." Aan het einde klinkt het nog met veel overtuiging: "Ik ben terug!"

Ongetwijfeld heeft hij nog een heel lange weg af te leggen, maar het is goed dat hij de uitdaging aangaat met enorm veel vechtlust.