Vlasov moest even bekomen van helse beklimming: "Dit was iets voor mij"

Aleksandr Vlasov heeft de derde rit van de Ronde van Valencia gewonnen. Hij is ook de nieuwe leider in Spanje.

Remco Evenepoel heeft stevig het hoofd moeten buigen voor Vlasov. Het was voor de ritwinnaar en nieuwe leider een helse beklimming.

“Dit was een zware dag”, zei Vlasov die duidelijk vermoeid was. “Die laatste helling was ongelofelijk steil, maar ik wist dat het iets voor mij was.”

De Rus nam afstand van de rest op de gravelstrook die bezaaid lag met grote stenen. Hij is uitermate blij met zijn eerste zege voor BORA-Hansgrohe.

“Ik voel me heel goed bij deze ploeg en ik denk dat we mooie zaken kunnen neerzetten met het team”, besloot Vlasov.