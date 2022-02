22-jarige Maxim Van Gils stevent ineens af op een eindzege: dit zijn de laatste hindernissen

Voor de 22-jarige Maxim Van Gils kan het seizoensbegin niet meer stuk. Een eindzege ligt nu ook voor het oprapen in de Saudi Tour, nadat hij veruit de beste was in de koninginnenrit. In de laatste etappe mag zijn leidersplaats niet meer in het gedrang komen.

Wat rest er nog op de vijfde dag van deze Saudi Tour? Een kort ritje van slechts 138,9 kilometer, van en naar Alula Old Town. Prachtige landschappen krijgen de renners zeker te zien. Op sportief vlak is het vooral een vlakke etappe die zou moeten uitmonden in een massasprint. Goed nieuws dus voor Van Gils, die in het klassement een voorsprong van 36 seconden heeft op eerste achtervolger Buitrago. Al moet de koers natuurlijk nog altijd gereden worden. Het eerste deel van de etappe gaat vooral in dalende lijn. LOKALE LUS Na de eerste 80 kilometer is het wel kwestie om alert te blijven. Vlak voor de bevoorradingszone loopt het zo'n 725 meter naar omhoog. Vervolgens gaat het richting de lokale lus. Met nog 20 kilometer te gaan passeren de renners de eerste keer aan de aankomst. Van Gils weet dus dan al wat hij daar van kan verwachten. Dat geldt uiteraard ook voor de renners die nog iets willen proberen. Bij de derde passage aan de aankomst ligt de eindstreep van deze Saudi Tour. Als alles goed gaat, steken Maxim Van Gils en Lotto Soudal daar de eindzege op zak.