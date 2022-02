Evenepoel en Wanty met de sprintvoorbereiding in Valencia maar Moschetti gaat met zege lopen

Matteo Mochetti heeft de 4e etappe geownnen in de Communitat Valencia. De Italaan was sneller dan Penalver en Kristoff in een massasprint. Vlasov blijft leider.

Na de lastige etappe van vrijdag met een finish op onverharde, steile stroken, was het op zaterdag opnieuw aan de spinters in de Communitat Valenciana. Nadat de eerste twee etappes naar Quick.Step Alpha Vinyl gingen (Evenepoel en Jakobsen), waren de bloemen vrijdag voor Vlasov en Bora. The Wolfpack ging zaterdag opnieuw vol voor de etappezege aangezien ze met Fabio Jakobsen een van de snelste mannen van het peloton in hun gelederen hebben. En ook net als bij de eerste massasprint, trok Wanty naar voren om hun sprinter Alexander Kristoff naar de finish te begeleiden. Ook Evenepoel deed zijn duit in het zakje door op 2 kilometer van het einde het tempo de lucht in te jagen. Er zat nog wel wat in de tank bij de jonge Belg want Evenepoel ging pas onder de vod van de laatste kilomter van het gaspedaal. Waarschijnlijk omdat hij Morkov door het oortje hoorde zeggen dat de trein nog wat achterwege zat. Uiteindelijk zette Pasualon de sprint in gang voor Kristoff maar de Noor werd al snel overruled door Matteo Moschetti van Trek-Segafredo die vrij autoriair naar de zege sprintte. Ook Manuel Penalver van Burgos ging de Noor nog voor op het podium. Jakobsen werd uiteindelijk 5e.