🎥 Maxim Van Gils laat eindzege niet meer ontsnappen in de Saudi Tour, slotrit is voor Groenewegen in de sprint

De eindzege in de Saudi Tour gaat naar Maxim Van Gils. In de groene leiderstrui begon de jonge renner van Lotto Soudal aan de vijfde en laatste rit. De slotrit van en naar Alula Old Town was iets voor sprinters, de eindzege van Van Gils kwam dus niet in gevaar.

Al betekende dat niet dat er geen uitdagingen waren in deze laatste etappe. Twee renners reden een tijd voor het peloton uit, met tien kilometer te gaan was de hergroepering wel een feit. Uiteindelijk was het wel slechts een groep van een veertigtal renners die kon spurten voor de zege.

Caleb Ewan zat daar niet meer bij: de Australiër reed lek op enkele kilometers van de aankomst. De ritzege zat er sowieso niet meer in. Vanaf dan was het enige doel bij Lotto Soudal leider Van Gils veilig over de streep krijgen zonder tijdverlies. Daar slaagden ze bij Lotto in: voor de 22-jarige Van Gils is het zijn eerste eindzege in een rittenkoers bij de profs.

Met Ewan die er voorin niet meer bij was, was Groenewegen de topfavoriet voor de etappezege. De Nederlander liet die niet liggen en bleek sneller dan McLay en Ballerini in de sprint.