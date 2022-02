Remco Evenepoel erkent dat de beste won maar is geen fan van gravelsector: "Smalle wegen met losse stenen"

De beste had gewonnen, gaf Remco Evenepoel ruiterlijk toe na rit 3 in Valencia. Gravel, dat blijft toch niet echt iets voor de Belg van Quick-Step Alpha Vinyl. De laatste kilometer was er te veel aan, Evenepoel speelde ook zijn leiderstrui kwijt.

"Ik denk dat de beste gewonnen heeft. Dat was vrij duidelijk. Als je kunt wegrijden van de rest, ben je de beste. Aleksandr Vlasov heeft de overwinning zeker verdiend. Hij was ook al heel sterk in de eerste etappe", heeft Evenepoel lof voor de nieuwe leider in de Ronde van Valencia. "Ik ben niet ontgoocheld met wat er gebeurd is. Ik voelde me de hele dag vrij goed. Aan het einde van de gravelsector begon het wel in de benen te kruipen."

GRAVELSECTOR NIET NODIG

Wat vond hij nu van die sector? "Het was een mooi parcours. Chapeau voor de organisatoren daarvoor. Maar dan beslissen ze toch om de renners over smalle wegen met veel losse stenen te sturen, ondanks dat ze voor de start zeiden dat die losse stenen weg waren. De rit en slotklim waren zo zwaar dat deze gravelsector niet nodig was. Het leek wel een mountainbikesector, al is dat niet de reden waarom ik zo veel tijd verloren heb."

Remco Evenepoel besluit de huidige situatie vooral positief te benaderen. "Tweede staan in zo'n zware koers is nog altijd heel goed, zeker in de eerste koers van het jaar. We gaan enkele koersen gebruiken om in de best mogelijke vorm te geraken."