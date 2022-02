Tom Dumoulin geniet volop in Zuid-Amerika: "Nog nooit een land gezien met zoveel passie voor fietsen"

Tom Dumoulin heeft zijn ogen al opengetrokken. Hij vertoeft momenteel in Zuid-Amerika, in een land met een enorme passie voor de fiets. Dan moet het haast wel over Colombia gaan. Voor Dumoulin is het daar een hele belevenis.

Dumoulin heeft inmiddels ook de Colombiaanse pers te woord gestaan. "Ik wilde echt eens naar Colombia. Ik had er veel verhalen over gehoord, bijvoorbeeld van Annemiek van Vleuten. Over de trainingsmogelijkheden hier en over hoe mooi het land is. Ik wilde eens iets anders doen dan andere jaren."

🙌 ¡TOM DUMOULIN EN COLOMBIA!



🚵🏼‍♀️ El ciclista neerlandés @tom_dumoulin del Jumbo-Visma se prepara para la temporada 2022 en Colombia.



🗣️ "Personalmente deseaba hacerlo. He escuchado muchas historias sobre las posibilidades de entrenar acá y lo genial que es el país". pic.twitter.com/yKO1wr1Tky — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) February 4, 2022

Dat betekent: even weg zijn uit Europa. "Ik ging dan steeds naar Sierra Nevada of Tenerife voor een hoogtestage. De ploeg was weg van mijn idee om naar Colombia te gaan. Ik ben hier met mijn ploegmaat Koen Bouwman, voorlopig vind ik het wel leuk."

Bij Semana staan nog meer lovende commentaren van Dumoulin over Colombia te lezen. "Ik heb nog nooit een land gezien met zoveel passie voor fietsen. Het is heel mooi om te zien. Het verbaasde me hoeveel vrouwen hier fietsen. Daarnaast hebben ze ook geweldige wielrenners in dit land."