UPDATE: Lawrence Naesen na eerdere valpartij dan toch nog niet klaar om terug in competitie te keren

Wanneer kan Lawrence Naesen opnieuw koersen? Een valpartij hield hem immers uit competitie de voorbije week. Daardoor moest de jongste van de broers Naesen al de Ronde van Valencia missen.

Op 30 januari moest Lawrence Naesen door een valpartij vroegtijdig afstappen in de Trofeo Playa de Palma-Plama, een wedstrijd die deel uitmaakt van de Challenge Mallorca. Het was nadien dat Naesen nadien zou deelnemen aan de Ronde van Valencia.

OORSPRONKELIJK IN SELECTIE

AG2R moest aankondigen dat Naesen nog te veel last had van zijn val om daar te starten. Een mooie rittenkoers is zo aan zijn neus voorbijgegaan. Lawrence Naesen zat oorspronkelijk wel in de selectie van AG2R voor de Ronde van de Provence.

Die gaat van start op 10 februari en dan moest Naesen dus wel weer klaar zijn om te koersen. Zijn ploegmaats in de Provence zouden allemaal Fransen zijn : Nicolas Prodhomme, Lilian Calmejane, Aurélien Paret-Peintre, Geoffrey Bouchard, Andrea Vendrame en Antoine Raugel.

Update: AG2R laat Naesen toch niet zal kunnen starten in de Ronde van de Provence. Hij ondervindt nog te veel last van de schouder en zal vervangen worden door Touzé.