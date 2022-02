VOORBESCHOUWING: UAE-uithangbord Pogačar op jacht naar nog meer zeges in grote ronden en Monumenten

Nu het wegseizoen weer begonnen is, is het tijd om voor te beschouwen naar wat we in 2022 mogen verwachten van de verschillende wielerploegen. We houden de verschillende WorldTour- ploegen onder de loep. Vandaag: UAE.

SAMENSTELLING PLOEG

UAE nam aan het eind van 2021 afscheid van acht renners en haalde evenveel nieuwe gezichten in huis. Gingen weg: Kristoff, De la Cruz, Dombrowski, Conti, Bystrøm, Riabushenko, Muñoz. Dan was er ook nog Marcato die zijn fiets aan de haak hing. Met Ackermann, George Bennett, Almeida, Soler en Hodeg kwamen vijf klinkende namen de ploeg versterken. Brunel, Suter en Groß zijn iets minder bekend.

PLUSPUNTEN

Team UAE heeft nog eens een ferme inspanning gedaan om de ploeg te versterken, zowel voor het vlakke als met het oog op klimwerk. Terwijl geen renners vertrokken die nog als een zware aderlating bestempeld konden worden. Ackermann en Hodeg willen in een nieuwe omgeving nog eens een topseizoen meemaken als sprinter. Met Bennett, Almeida en Soler zijn er weer tal van opties bijgekomen in de grote ronden.

Als zij meegaan naar de Tour, is dat om Tadej Pogačar zo goed mogelijk ondersteunen, zoveel is duidelijk. Pogačar is in zijn eentje nog altijd het grootste pluspunt van de ploeg, het grote uithangbord ook. We weten inmiddels dat de Sloveen niet enkel een Tourzege in zich heeft, maar ook Monumenten kan winnen. Het verder opsmukken van zijn palmares staat hoog op het lijstje bij UAE.

MINPUNTEN

Er zijn weinig minpunten, al was Kristoff tijdens zijn UAE-periode toch nog goed voor twee ritzeges in de Tour en winst in Gent-Wevelgem. Het was twijfelachtig of daar nog een vervolg aan ging komen. Voorts is het grootste minpunt de druk die weer volledig bij het team zal komen te liggen in de Tour. Pogačar zal daar immers weer als grote favoriet aan de start komen.

X-FACTOR

En zo is de man op wie vele ogen gericht zijn opnieuw aangehaald. Vorig jaar won Pogi de Tour met 5 minuten voorsprong, komen er dit jaar wel barstjes in het pantser? Hij gaat voor het eerst twee grote ronden in een jaar rijden, met ook de Vuelta op zijn programma, hoe gaat hij dat verteren? En blijft hij zich ook als klassieke renner in de kijker zetten? Vragen die gesteld kunnen worden, maar we denken wel het antwoord te weten.