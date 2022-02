Adrie van der Poel laat van zich horen over comeback van Mathieu

Mathieu van der Poel werkte donderdag aan de Costa Blanca een rit af van net geen honderd kilometer.

Volgens vader Adrie is Mathieu van der Poel voorlopig nog altijd niet aan het trainen, maar aan het fietsen om te zien of hij pijn ondervindt.

“Daar zit een groot verschil in”, zegt Adrie aan Wielerrevue. “Hij gaat pas weer trainen als de blessure over is en dat is nog niet het geval. Het gaat kort dag worden voor de klassiekers. Ik hoop dat hij in april weer aan de start staat, maar als het niet gaat, dan kan het zijn dat hij het voorjaar een keer moet overslaan.”

Van der Poel had te kampen met een rugblessure, maar die zou de goede richting uitgaan. Van een comeback in competitie is voorlopig nog geen sprake.