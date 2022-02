Alpecin-Fenix op weg naar World Tour: "Zou niet onlogisch zijn"

De kans dat Alpecin-Fenix volgend jaar de stap zet naar de World Tour lijkt bijzonder groot te worden.

De voorbije twee jaar kreeg de ploeg de kans om zich beter te organiseren, zodat de stap naar de World Tour volgend jaar logisch lijkt de worden.

Al komt er ook een nieuw reglement bij de UCI. “Waarbij het maar af te wachten is welke regels er dan zullen gelden”, zegt ploegleider Christoph Roodhooft aan Het Nieuwsblad.

Sportief lijkt er alvast geen probleem met de knappe resultaten van de voorbije jaren, maar ook financieel lijkt Alpecin-Fenix helemaal klaar.

“Het zou de cirkel rond maken. Als ploeg zijn we de voorbije jaren geëvolueerd. Sportief, de omkadering, de staf, het wagenpark… Twee jaar geleden waren we misschien nog niet klaar voor het hoogste niveau. Maar die tijd hebben we benut om ons grondig voor te bereiden. De stap naar de World Tour zou niet onlogisch zijn.”