Bart Wellens is zeker: "Ook Quinten Hermans en Corné van Kessel hebben bij de broers Roodhooft getekend"

Het vertrek van Joran Wyseure en Emiel Verstrynge naar Alpecin-Fenix zit Bart Wellens nog altijd dwars.

Bart Wellens is er het hart van in. De gevoelens en emoties laaien hoog op. “Ik had woensdag een hele tekst klaar die ik online wilde zetten, maar ik heb het toch maar niet gedaan. Ik wil eigenlijk niet meedoen aan heel die heisa van de ene tegen de andere. Die foto met die dolk in mijn rug, die heb ik wel bewust geretweet. Omdat zowel ik als mijn vriendin er kapot van zijn”, zegt Wellens aan Het Nieuwsblad.

Hij heeft er al enkele slapeloze nachten op zitten. “Na alles wat ik voor die jongens heb gedaan. Ja, ik heb ze beiden al gehoord. En ik heb ergens nog begrip voor hun beslissing. Ik zit al lang te zeggen dat ze Emiel een profcontract moeten geven, dat iemand met zijn talent ook elders kan tekenen. Niemand heeft naar mij geluisterd.”

De relatie met Hans Van Kasteren ligt moeilijk. Hij belde Wellens op, maar die koos om niet op te nemen. “Kijk, het is op zijn vraag dat ik twee jaar geleden de broers Roodhooft heb verlaten. En dan trekt hij nu met zijn renners naar diezelfde broers Roodhooft. Quinten Hermans en Corné van Kessel hebben ook al bij de broers Roodhooft getekend, heb ik begrepen. Maar ik zal nog een halve winter met hen het veld in moeten. Na wat er de afgelopen dagen is gebeurd, denk ik soms dat het beter is om iets buiten de koers te zoeken. Maar wat?”