🎥 Chaos met renners die voor tegengehouden verkeer moeten uitwijken in Antalya, Serviër spurt naar ritwinst

De tweede rit in de Ronde van Antalya zal vooral vanwege de chaos herinnerd worden. Al zal Serviër Dušan Rajović vooral onthouden dat hij de rit gewonnen heeft. Hét moment van de dag was toch toen het peloton moest uitwijken voor tegengehouden verkeer.

Op de tweede dag van deze rittenkoers stond de etappe van Kemer naar Antalya op het programma, een rit van 180 kilometer. Met nog 60 kilometer voor de boeg vond een onwaarschijnlijk moment plaats: het peloton stevende in een dalende lijn af op volle verkeer! Gelukkig was de politie er dan wel op tijd bij om die wagens tegen te houden.

De renners moesten dan wel nog over gras en losse stenen oversteken naar de andere kant van de weg. Dat ging bij de ene al iets vlotter als bij de andere: sommigen moesten toch even voet aan grond zetten. Eens dit chaotische moment voorbij was, kon er wel terug volop gekoerst worden.

De aangekondigde massasprint was onvermijdelijk. Zoals vaak bij massasprints ging de nervositeit in de slotkilometers de hoogte in. Onder meer Uno-X zette een sprinttreintje op, maar het mocht niet baten voor de Noorse formatie. Het was Dušan Rajović - vorig jaar bij Delko en nu uitkomend voor Team Corratec - die naar winst spurtte. Matthew Gibson en Filippo Tagliani waren tweede en derde. Rajović is ook de nieuwe leider.