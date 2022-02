Eerste seizoenszege voor Cavendish: "Ik putte vertrouwen uit gisteren"

Mark Cavendish heeft de tweede etappe van de Tour of Oman gewonnen en dat doet duidelijk veel deugd voor de Brit.

Mark Cavendish keek uit naar de sprint van vandaag in Oman, omdat die doet denken aan de Tour de France. “Je ziet de vod al van ver hangen”, vertelt Cavendish erover. “Gisteren zag je dat we een behoorlijk vernieuwd team hadden.”

De grote druk op QuickStep-Alpha Vinyl zorgde er bijna voor dat het fout liep. “We raakten in de laatste bocht enkele plaatsen kwtij, maar Iljo bracht me terug naar voren. Ik moest vanop 300 meter redelijk vroeg vertrekken, maar het is me gelukt en dat maakt me trots.”

In de openingsrit greep de Brit nog net naast de bloemen. “Ik putte zeker vertrouwen uit de rit van gisteren. Ik voel me goed en had het nodige vertrouwen. Wetende dat ik nog maar zes weken kon trainen ben ik heel blij met deze zege.”