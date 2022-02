Manx Missile kan het ook in 2022: Mark Cavendish spurt nu wél naar de ritzege voor Quick-Step Alpha Vinyl

Mark Cavendish kan ook in 2022 nog winnen. Quick-Step Alpha Vinyl mocht na de spurt in de tweede etappe van de Ronde van Oman wél juichen, nadat Cavendish in de eerste rit zijn meerdere moest erkennen in Gaviria. Op de tweede dag van de rittenkoers was het wel raak voor Cav.

Het peloton vertrok in Naseem Park en de finish lag na 167,5 kilometer in Suhar Corniche. Nadat de oorspronkelijke ontsnapping was teruggegrepen, voelde Gabriel Muller zich geroepen om een aanval te plaatsen. In zijn eentje reed hij een kloof van veertig seconden bij mekaar, maar het bleef uiteraard vechten tegen de bierkaai. De sprintersploegen organiseerden zich, met tien kilometer voor de boeg was ook Muller tot de orde geroepen. De aangekondigde sprint kwam er dus toch en Cavendish ging daarin geweldig tekeer. Kaden Groves bleef het meest in zijn buurt, maar er bestond absoluut geen twijfel over dat Cavendish de snelste was. Voor Cav is het zijn eerste overwinning sinds zijn val in de Zesdaagse van Gent en de 157ste zege uit zijn carrière. CAPIOT, DEVRIENDT EN MENTEN IN TOP 10 Ook Amaury Capiot reed een fraaie sprint, de Belg van Arkéa-Samsic maakte de top drie compleet. Capiot was overigens niet de enige landgenoot die meespurtte. Tom Devriendt werd mooi vijfde. Met Milan Menten, die op een negende plaats eindigde, zat er nog een derde Belg in de top tien.