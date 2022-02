Wat kan Alpecin-Fenix zonder Mathieu van der Poel? "In het verleden te vanzelfsprekend"

Het seizoen is nog maar gestart, maar Alpecin-Fenix moet nog steeds wachten op zijn eerste overwinning.

Lotto Soudal verrast met vijf zeges, QuickStep heeft er al drie. Alpecin-Fenix heeft er nog altijd geen beet en de afwezigheid van Mathieu van der Poel zit daar zeker voor iets tussen.

“Dat is een aanpassing. En ja, dat is minder aangenaam. Mathieu is in ons verhaal altijd de stabiele factor geweest”, zegt Christoph Roodhooft aan Het Nieuwsblad.

“We hebben het al vaker gezegd: met Mathieu in de ploeg weet je dat je in minstens één op de drie wedstrijden meedoet voor winst. Dat is nu niet zo. Dat heeft gevolgen. Je denkt anders na over de koersen die er zitten aan te komen.”

En winnen wordt zo een pak moeilijker voor de ploeg. “Zo kan je het stellen. In het verleden hebben we dat misschien te vanzelfsprekend gevonden. Terwijl dat dus allesbehalve vanzelfsprekend was. Ik heb mij dat al eerder gerealiseerd als er sportdirecteurs van andere ploegen de overstap naar ons maakten. Hoe onwaarschijnlijk blij die waren telkens als wij wonnen. Dat was al een teken.”