Coquard sprint naar zege in Provence, voor Alaphilippe en Ganna

In de Tour de la Provence was het na een proloog en een massasprint de beurt aan de betere punchers.

Na een etappe die in de laatste 70 km vrijwel nergens vlak was, duurde het nog heel lang voor het peloton de vluchters bij de lurven kon nemen.

In de slotkilometers probeerde Ilan Van Wilder ervandoor te gaan en de sprint te ontregelen maar dat lukte niet. De echte sprinters leken al gelost te zijn maar dat was zonder Coquard gerekend. De renner van Cofidis begon van ver aan zijn sprint op een hellende strook en viel niet stil.

Alaphilippe kwam nog wel opzetten en zelfs Filippo Ganna probeerde het nog maar ze sneuvelden allebei in het wiel van Coquard. Ook Démare was er nog bij in het peloton maar de Fransman werd pas 5e.

Zondag komt de Tour de la Provence ten einde met een lastige bergetappe. Mogelijk zal Alaphilippe dan de leidersplaats van Ganna afsnoepen.