'39-jarige veteraan, twee keer goed voor top vijf in de Giro, kan carrière verlengen bij Intermarché-Wanty-Gobert'

Ze gaan bij Intermarché-Wanty-Gobert nog een nieuwe kracht verwelkomen. Eén van 39 jaar. Het klappen van de zweep kent Domenico Pozzovivo goed genoeg. De Italiaan was toch nog altijd op zoek naar een ploeg en heeft nu een akkoord bereikt met Intermarché.

Zo staat tenminste op de website van de UCI. De ploeg moet de komst van Pozzovivo dus nog officieel aankondigen, maar de UCI is natuurlijk niet zomaar een bron. Pozzovivo heeft duidelijk nog niet genoeg van het koersen en bij Intermarché-Wanty-Gobert doen ze graag nog beroep op een uiterst ervaren renner.

In zijn hoogdagen was Pozzovivo een sterke klimmer die ver geraakte in het groterondewerk. In 2012 won hij een etappe in de Ronde van Italië, in 2014 en 2018 eindigde hij knap vijfde in het eindklassement. In 2013 finishte Pozzovivo op een zesde stek in de Vuelta.

ZONDER PLOEG NA JAAR BIJ QHUBEKA

De laatste jaren kreeg Pozzovivo geregeld te maken met zware blessures. Desondanks gaf hij nog het beste van zichzelf in de ploeg van Douglas Ryder, eerst bij NTT en in 2021 bij opvolger Qhubeka. Dat kon niet langer op een WorldTour-licentie rekenen, waardoor Pozzovivo op zijn 39ste zonder ploeg zat. Intermarché-Wanty-Gobert geeft hem wellicht de kans om zijn carrière op een waardige manier af te sluiten.