Alpecin-Fenix maakt selecties voor Algarve en Ruta del Sol bekend: Merlier klaar voor zijn eerste koers van 2022

De Ronde van de Algarve en de Ruta del Sol staan voor de deur. Alpecin-Fenix stelt Tim Merlier op in de rittenkoers door de Algarve. De eerste wegkoers dit jaar voor de spurtbom die zijn team geregeld deed winnen in 2021. Ook de selectie van de ploeg voor de Ruta del Sol is bekend.

Alpecin-Fenix geeft gelijktijdig via de sociale media de selecties vrij voor de gelijklopende rittenkoersen. De Ronde van de Algarve en de Ruta del Sol beginnen op 16 februari en duren tot 20 februari. Tim Merlier zit in de selectie voor de Ronde van de Algarve, het spreekt voor zich dat hij daar de sprints voor zijn rekening zal nemen. Met Dries De Bondt staat daar nog een andere voormalig Belgisch kampioen aan de start. De selectie van Alpecin-Fenix voor de Ronde van de Algarve wordt verder aangevuld door Xandro Meurisse, Tobias Bayer, Jay Vine, Michael Gogl en Oscar Riesebeek. Een in zijn geheel sterke ploeg dus die Alpecin-Fenix afvaardigt. Vine werd onlangs nog ziek tjidens de Ronde van Antalya en moest opgeven, maar is nu dus weer klaar om te koersen. Bij de ploeg die naar de Ruta del Sol trekt, valt op dat er zes Belgen bij zijn. Floris De Tier, Guillaume Van Keirsbulck, Ayco Bastiaens, Jimmy Janssens en Senne Leysen komen allemaal aan de start. Zij zullen vergezeld worden door de Italiaan Stefano Oldani, die zijn debuut maakt nadat hij overkwam van Lotto Soudal.