Eerste zege Alexander Kristoff bij Intermarché-Wanty-Gobert ook op andere wijze een primeur: "Ik ben erg fier"

Daar is Alexander Kristoff voor naar Intermarché-Wanty-Gobert gekomen: om zeges te boeken. In de Clásica de Almería viel de puzzel perfect in mekaar. Kristoff versloeg Bouhanni en Nizzolo: de tweede overwinning van Intermarché in 2022.

"Ik ben erg fier op mijn eerste overwinning van het seizoen, de eerste uit mijn carrière op Spaanse bodem", komt Kristoff met een opmerkelijk weetje. "Ik heb deze aan de hele ploeg te danken, ze waren fantastisch van de eerste tot de laatste kilometer. Ten eerste door de achterstand op de kopgroep te controleren en daarna in de slotkilometers met heel wat technische passages." Het was helemaal niet evident om de juiste positie te behouden. "Door de tegenwind verliep de aanloop naar de sprint best chaotisch, maar desondanks slaagden ze erin om me in de laatste rechte lijn naar de beste uitgangspositie te loodsen. Met de wind als tegenstander had ik nog geen gewonnen spel, maar gelukkig had ik genoeg kracht in de benen om het af te maken en het werk van de ploeg af te ronden!" SNELLE EERSTE ZEGE Kristoff zit zo ook al onmiddellijk aan de helft van zijn aantal overwinningen van 2021. Het geduld van de Noor hoefde niet lang op proef gesteld te worden. "Vorig seizoen kon ik twee keer winnen, dus dit geeft me echt veel vertrouwen in aanloop naar de klassiekers en andere wedstrijden, te beginnen met de Volta oa Algarve!"