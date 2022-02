Met Bernal als grote afwezige is nieuwe Colombiaans kampioen bekend: 24-jargie klimmer trekt kampioenentrui aan

Geen Bernal aan de start, maar ook zonder hem ging het Colombiaans Kampioenschap door. De 24-jarige Sergio Higuita is voor de tweede keer in zijn carrière Colombiaans kampioen. Zijn vorige nationale titel behaalde hij in 2020.

Dat deed Higuita toen in loondienst van Education First. Dit seizoen is zijn eerste jaar bij Bora-Hansgrohe. Het Colombiaans Kampioenschap was ook zijn eerste wedstrijd in 2022: van een ferme binnenkomer gesproken. Higuita was veruit de sterkste klimmer op het zware parcours in Riseralda.

SOLO VAN 20 KILOMETER

Op 20 kilometer van de aankomst ging Higuita er reeds alleen vandoor en niemand was in staat om hem te volgen. Hij moet geweten hebben dat hij nog voor een zware inspanning stond, maar hij kon die doortrekken tot op de streep. Higuita had aan de aankomst 52 seconden over op Rincon en Esteban Chaves.

Voor Chaves is het dan weer zijn eerste seizoen bij EF, de oude ploeg van Higuita. In elk geval waren de medailles zo meteen verdeeld. Voortaan kan u Higuita in het peloton weer herkennen aan zijn Colombiaanse kampioenentrui.