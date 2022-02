Van Wilder ziet sterke winnaar en is goed voor knappe topvijfnotering in koninginnenrit: "Deden alles wat we konden"

Ilan Van Wilder heeft zijn entrée bij Quick-Step niet gemist. Een top vijf in de koninginnenrit van zijn eerste rittenkoers bij de ploeg: een uitslag die er mag zijn. Het was wel diep gaan bergop op die pittige Montagne de Lure.

Aangezien de finish bergop lag, was het onderweg kwestie om zoveel mogelijk krachten te sparen. "De ploeg deed een uitstekende job. Dries Devenyns, Pieter Serry en Louis Vervaeke beschermden ons de hele etappe. Dat liet ons toe om zo fris mogelijk aan de laatste beklimming te beginnen."

NIETS TE DOEN AAN QUINTANA

In die slotrit moest de strijd om het klassement helemaal losbreken in de Ronde van de Provence. Eén renner stak er bovenuit, voor de dag-en eindzege. "Quintana was de sterkste, tegen hem viel niets te beginnen. Ik deed mijn best en in de laatste kilometer ging ik vol gas om te proberen de kloof te verkleinen. We deden alles wat we konden en kunnen tevreden zijn over onze inspanning."

Een tiende plek in de proloog en de eerste rit in lijn, een vijfde plek in de afsluitende bergrit en een zesde plaats in het eindklassement: Van Wilder heeft zich zeker laten opmerken in de Ronde van de Provence. "Ik ben blij met hoe het de voorbije week ging in mijn eerste koers voor de Wolfpack."