Belgische teams leveren nummers 1 en 2 in Oman: Hirt (Intermarché-WG) en Masnada (Quick-Step) reageren

Het waren de Belgische teams Intermarché-Wanty-Gobert en Quick-Step Alpha Vinyl die in Oman de lakens uitdeelden, met respectievelijk Jan Hirt en Fausto Masnada die bovenaan eindigden in het klassement. Hirt won de rittenkoers, Masnada werd tweede.

Jan Hirt was eigenlijk al in de wolken met zijn ritzege. "De overwinning in het eindklassement is een fantastische bonus, die ik samen met het team heb kunnen verwezenlijken. Net als enkele maanden geleden, toen ik aan de zijde van de rode trui in de Ronde van Spanje reed, is dit een ervaring met het team die me lang zal bijblijven."

HIRT IN VORM VAN ZIJN LEVEN

De eindzege van de Tsjech is ook helemaal geen toeval. "Ik verkeer in de vorm van mijn leven, mijn liefde voor de fiets werd bij Intermarché-Wanty-Gobert hernieuwd", aldus een uitgelaten Jan Hirt, die zich nu richt op het rijden van de UAE Tour.

Net iets minder feeststemming, maar wel tevredenheid was te merken bij Fausto Masnada. "Het is een goede week geweest. Jammer genoeg had ik een slechte dag in de vijfde rit, maar tweede eindigen in het algemeen klassement is nog altijd een goed resultaat vroeg op het seizoen. Ik wil een grote dankuwel zeggen aan al mijn ploegmaats voor hun steun. Zonder hen zou dit resultaat niet mogelijk zijn geweest."