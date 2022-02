OFFICIEEL: Intermarché geeft Pozzovivo na ongeval nog kans: "Nog in staat in top 10 van grote ronde te eindigen"

Het stond reeds op de site van de UCI dat Pozzovivo zich had aangesloten bij Intermarché-Wanty-Gobert, de ploeg heeft zijn komst nu ook officieel aangekondigd. Pozzovivo begint alvast met veel enthousiasme aan zijn zoveelste wieleravontuur. "De kans om dit seizoen in de kleuren van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux te kunnen koersen is heel belangrijk voor mij!"

De uiterst ervaren ronderenner wil nog iets bewijzen. ""Sinds mijn ongeval en de twijfels van de dokters over mijn capaciteit om nog te kunnen fietsen, brandt in mij een vuur dat me stuwt om mijn niveau van voordien te benaderen. Ik hou van uitdagingen en wil in mijn tweede carrière bewijzen dat ik nog in staat ben om in de top tien van een Grote Ronde te eindigen."

📢 We are thrilled to welcome Domenico Pozzovivo 🇮🇹 who will strengthen our team starting from Wednesday on the Vuelta a Andalusia 👊



🎙️“I want to prove with IWG that I can finish in the top 10 of a Grand Tour again."



Read more 👉https://t.co/Lq9ZWIgBzM pic.twitter.com/qC9CPWj6ae