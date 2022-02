VOORBESCHOUWING: Bahrein rekent op voortzetting boerenjaar Colbrelli en op uitschieter Dylan Teuns

Nu het wegseizoen weer begonnen is, is het tijd om voor te beschouwen naar wat we in 2022 mogen verwachten van de verschillende wielerploegen. We houden de verschillende WorldTour- ploegen onder de loep. Vandaag: Bahrein Victorious.

SAMENSTELLING PLOEG

De kern is grotendeels bijeen gebleven, al zijn er enkele niet onbelangrijke wijzigingen. De straffe klimmer Padun trok naar EF. Voorts zag Bahrein Haller en Inkelaar vertrekken en Capecchi, Sieberg, Valls en Davies stoppen. Opmerkelijke nieuwkomers zijn Luis León Sánchez, Sütterlin en het jonge tijdrittalent Price-Pejtersen. Ook Polen Gradek en Maciejuk, de Colombiaan Osorio en de Italiaan Zambanini rijden in 2022 voor Bahrein.

PLUSPUNTEN

Doordat Colbrelli de stap naar de absolute top zette in zijn boerenjaar 2021, speelt Bahrein nu volop mee in de grote klassiekers. Met Caruso heeft het iemand die in de nadagen van zijn carrière een soort tweede jeugd beleeft in de grote ronden. Dylan Teuns kan in zo'n grote ronde wel eens uitpakken met een uitschieter, liefst dan in de Tour. Ook de Sloveen Mohorińć blijft een beresterke renner.

MINPUNTEN

Na het winnen van Parijs-Roubaix zal ook de tegenstand Colbrelli meer in het vizier houden. Mogelijk komt er meer verantwoordelijkheid terecht op de schouders van Bahrein Victorious en het is maar de vraag of het de ploeg heeft om Colbrelli dan in de klassiekers voldoende te omringen. Het zal toch ook rekenen zijn op andere teams die dan in aanloop naar de finale eventueel de kastanjes uit het vuur halen.

X-FACTOR

Puntenklassementen in Romandië en de Dauphiné, Italiaans kampioen, EK en Parijs-Roubaix gewonnen: probeer nog maar eens beter te doen dan dat. Dat is de opdracht voor Sonny Colbrelli en de schijnwerpers zijn dus volop op hem gericht. Aan hem om te bewijzen dat hij een rasechte topper is en het vorige seizoen voortzetting krijgt.