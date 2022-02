Fabio Jakobsen enorm blij: "Ik moet Remco Evenepoel bedanken"

Fabio Jakobsen sloeg in de eerste etappe van de Ronde van de Algarve meteen toe. Zijn derde overwinning van het seizoen al.

QuickStep-Alpha Vinyl zette prachtig werk neer en loodste Fabio Jakobsen in een massasprint in de openingsetappe van de Ronde van de Algarve naar de overwinning. “Ik moet mijn ploeggenoten bedanken. Een sprinter kan zonder hen niet winnen, dit is hun overwinning”, zegt Jakobsen na afloop.

Het parcours was alvast geen onbekende voor Jakobsen. “Ik ben blij dat ik opnieuw in Lagos gewonnen heb. Ik ken deze finish vrij goed, omdat we hier in de buurt op trainingskamp gaan en ik hier eerder al twee keer eerder gewonnen heb”, aldus de Nederlander. Toch deed het wel pijn. “Omdat we daarvoor een klein klimmetje deden en ik in de afdaling erna niet echt meer kon herstellen. Daarna was het gewoon vol gas naar de streep. Het was een goede twintig-seconden-sprint vandaag.”

De Nederlander had ook mooie woorden voor zijn ploegmaten. “Ik heb een goede winter gehad. En we hebben het parcours verkend, dus we wisten wat er kwam. En dan was er ook nog eens een perfect team, dat me perfect afleverde met nog tweehonderd meter te gaan, waarna ik mijn sprint kon beginnen. Ik moet Remco (Evenepoel, red.) bedanken: hij is hier voor het algemeen klassement, maar hij doet zijn werk in de lead-out perfect.”