Jordi Meeus krijgt sanctie na eerste rit in Ronde van de Algarve

Jordi Meeus sprintte naar de tweede plaats in de openingsetappe van de Ronde van de Algarve. Achteraf kreeg hij echter een sanctie opgelegd.

In de sprint kwam het tot een opstootje tussen Jordi Meeus en Alexander Kristoff. Meeus werd tweede, Kristoff derde. De Noor diende achteraf een klacht in tegen Meeus voor onregelmatig sprinten en kreeg gelijk. Meeus moest 20 plaatsen inleveren in de klassering.

"Ik meen dat dat geen correcte beslissing is", reageerde onze landgenoot. "Ik week niet van mijn lijn af en ik vond het een normale sprint, maar ik moet de beslissing van de jury respecteren."

"Ik zat in het wiel van Fabio, maar ik had vandaag niet de benen om hem uit te dagen", bekende de sprinter van Bora-Hansgrohe nog. Al was ik tevreden met de 2e plaats, want na de Saudi Tour voelde ik me niet zo goed en heb ik enkele dagen niet getraind."