Quick-Step Alpha Vinyl moet het in de Algarve vanaf nu zonder Tim Declercq doen

Quick-Step Alpha Vinyl is de dag in de Algarve begonnen met minder goed nieuws. Tim Declercq, de uitermate belangrijke knecht in de vlakke ritten, kan de koers niet meer verderzetten. Declercq is ziek en gaat niet van start in de tweede rit.

Declercq staat vooral bekend van zijn vele uren aan de kop van het peloton op het vlakke, om er zo mee voor te zorgen dat het tot een massasprint komt. In de openingsetappe van de Ronde van de Algarve maakte hij ook deel uit van de lead-out die uiteindelijk Fabio Jakobsen op weg zette naar winst. Wat Declercq betreft, blijft het daarbij in de Ronde van de Algarve. "Helaas zal Tim Declercq niet aan de start komen van de rit van vandaag in de Ronde van de Algarve vanwege maag-en darmklachten", laat zijn team Quick-Step Alpha Vinyl weten. "Genees maar snel, Tim!" Unfortunately, @Tim_Declercq won't start today's #VAlgarve2022 stage due to gastrointestinal problems.



Heal fast and feel better, Tim!



Photo: @GettySport pic.twitter.com/AZDRRE7gdT — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) February 17, 2022 In die tweede etappe had Declercq wellicht minder van dienst kunnen zijn. Het is een bergetappe waarin Remco Evenepoel hoopt om de puntjes op de i te kunnen zetten.