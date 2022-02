Rune Herregodts rondt ploegwerk fantastisch af: "Leiderstrui proberen te houden"

Rune Herregodts rondde een lange ontsnapping in de eerste rit van de Ruta del Sol af en is meteen ook de eerste leider.

Herregodts ging mee in de lange ontsnapping. “Het was een moeilijke dag om voorop te geraken, want het was een lange rit van 200 kilometer. We geraakten met acht man weg, dat was ideaal. Het peloton gaf ons een mooie marge. Ik zei tegen mijn medevluchters: rustig aan en in de laatste 100 kilometer gaan we voluit”, klonk het bij onze landgenoot in het flashinterview.

“Want met zo'n voorsprong moesten ze dan in het peloton al veel mannetjes op kop zetten om ons terug te grijpen. De samenwerking vooraan was geweldig. Niemand sloeg een beurt over, zo kan je ver geraken. We waren met drie-vier man mekaar waard. Ik rekende dan op mijn sprint. Na een zware koers ben ik behoorlijk snel aan de meet.”

Ploegmaat Lindsay De Vylder zette Herregodts perfect af. “Hij hield alles samen op het vlakke. Het was leuk om met twee ploegmaats voorin te zitten. We probeerden ook het tempo hoog te houden als dat dreigde te zakken. Het was echt teamwork.”

“Dit is een belangrijke overwinning voor mij en voor de ploeg. De Ruta del Sol is een prestigieuze koers voor ons. Iedereen zal heel blij zijn en ik ben dat ook. En nu? Genieten. Ik ben niet naar hier gekomen met klassementsambities. Vorig jaar werd ik dertiende, in een minder sterk deelnemersveld. Dit jaar is het deelnemersveld outstanding. We gaan proberen zo lang mogelijk de leiderstrui te houden, maar het is nu al een geweldig succes. Alles wat er nog bijkomt, is bonus.”