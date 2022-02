Yves Lampaert moest Remco Evenepoel tot de orde roepen

Fabio Jakobsen kon in de openingsrit van de Ronde van de Algarve zegevieren na fantastisch ploegwerk.

De trein van QuickStep-Alpha Vinyl heeft in de Ronde van de Algarve meteen zijn visitekaartje afgeleverd. Al ging het soms te vlot.

In de slotkilometers moest Yves Lampaert Remco Evenepoel tot de orde roepen. Evenepoel nam de kop op het laatste stuk van de steile klim, maar ging te snel.

Daardoor viel er een gaatje in de trein van QuickStep-Alpha Vinyl. Evenepoel hield even in, waarna Jakobsen het kon afmaken. “Ik help het team graag, en als ik vooraan zit, ben ik ook veilig voor eventuele valpartijen”, zei Evenepoel achteraf.

Met zijn zevende plaats pakte Evenepoel de jongerentrui.