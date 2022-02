Dames van Trek-Segafredo opnieuw aan het feest: Ellen van Dijk maakt het af in een sprint met twee

Het had voor de dames van Trek-Segafredo tot dusver niet beter kunnen verlopen. Ellen van Dijk maakte het mooi af in de tweede rit van de Setmana Valenciana, een dag nadat haar teamgenote Elisa Balsamo al geproefd had van de overwinning.

De eerste etappe was uitgedraaid op een sprint, na nochtans heel wat activiteit onderweg. Ook tussen Altea en Coicentana werd er opnieuw naar hartelust aangevallen. Soraya Paladin en Ellen van Dijk kozen het juiste moment om aan te gaan en er zat bij deze dames ook heel wat snee op. JAGENDE ACHTERVOLGSTERS KOMEN TE LAAT Onder impuls van Grace Brown maakte de achtervolgende groep nog wel volop jacht in de laatste kilometers. Het was alle zeilen bijzetten voor Paladin en Van Dijk om de achtervolgsters af te houden, maar dit lukte wel nog net. Eén van die twee zou zich dus tot ritwinnares kronen: het was Van Dijk die het wist af te ronden in de spurt, voor Paladin. De Europese kampioene zorgde dus voor een 2 op 2 voor Trek-Segafredo. Marta Bastianelli spurtte achter hen naar de derde plaats in de daguitslag.