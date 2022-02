Evenepoel schuift op naar podiumplek in het klassement: "Hoop dat benen zaterdag hetzelfde of nog beter zijn"

Opschuiven in het klassement deed Remco Evenepoel alvast, met zijn zesde plek in de rit met aankomst op de Foia. Op die beklimming bleef lang heel wat volk nog bijeen, waardoor het positie kiezen was en Evenepoel enigszins ingesloten geraakte.

Evenepoel had de koerssituatie op zich wel goed gelezen. "De ploeg was fantastisch en beschermde mij de hele rit. Ik voelde op de klim dat het niet lastig genoeg was om iets te forceren, dus ik koos ervoor om goed geplaatst te blijven zitten en zo weinig mogelijk wind te vangen met deze tegenwind."

Er nog helemaal uitkomen, lukte niet, waardoor Evenepoel vrede moest nemen met een ereplaats en niet in de buurt kwam van de overwinning. Al bekijkt hij het positief. "Ik wilde in de eerste groep eindigen en dat lukte na de hectische finale."

ZATERDAG TIJDRIT

In het klassement is er geen vuiltje aan de lucht: Evenepoel rukt op naar een derde plaats en staat op slechts één seconde van leider Gaudu. En zaterdag staat een individuele tijdrit op het programma, waarin Evenepoel mogelijk zijn slag kan slaan. "Ik voelde me goed en hoop dat de benen zaterdag hetzelfde of nog beter zijn."