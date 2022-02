Fabio Jakobsen verslaat Tim Merlier en pakt zijn tweede ritzege in de Ronde van de Algarve

Fabio Jakobsen of Tim Merlier, wie zou het halen in de derde rit van de Ronde van de Algarve, een sprintersrit met aankomst in Faro. Jakobsen had de nul al weggeveegd en had duidelijk vertrouwen getankt. De groene trui pakte met een knappe sprint opnieuw de zege.

De vroege ontsnapping kreeg iets meer dan zes minuten van het peloton, dat zich niet al te veel zorgen maakte. De namen van de vluchters: Juaristi, Lourenço, Rafael Silva, Alfonso Silva, Eulálio, Saenz en Caldeira. Wel even schrikken was het voor Tim Merlier, die zichtbaar ten val kwam, gelukkig zonder erg. Ook die andere kanshebber op winst, Fabio Jakobsen, maakte iets onaangenaam mee onderweg: een lekke band. Ook hij had zijn plek in de groep al snel weer ingenomen. Met Pidcock was er een grote naam betrokken bij de derde valpartij van de dag. Op de Bengado was het verhaal van alle vluchters voorbij. EVENEPOEL DRAAGT WEER STEENTJE BIJ Eulálio had toch nog iets in de tank zitten, samen met Costa en Nunes ging hij even voor het peloton uit rijden. Het was onbegonnen werk voor de Portugezen om voorp te blijven. Onder de rode vod joeg Evenepoel de tempo de hoogte in, vervolgens zat zijn werk erop. Van Lerberghe was de laatste man van de lead-out van Quick-Step. Jakobsen zette van vrij ver aan, maar trok zijn inspanning door en hield op kracht Merlier achter zich.