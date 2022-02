Guillaume Van Keirsbulck duidelijk: "Ben wilde haren kwijt, maar raak maar van de stempel af"

Guillaume Van Keirsbulck rijdt ook dit jaar voor Alpecin-Fenix. En het lijkt duidelijk dat hij zijn wilde haren aan het kwijtspelen is. Openhartig vertelt hij het allemaal.

Guillaume Van Keirsbulck is klaar om te knallen in het voorjaar van 2022, want hij is tot wasdom gekomen zo blijkt.

"Als je eenmaal een stempel draagt, raak er dan maar van af, hè", beseft Van Keirsbulck in Het Nieuwsblad maar al te goed.

Uitgaan? Niet meer

“Uitgaan doe ik totaal niet meer. Ik ben mijn wilde haren kwijt. Ik heb nu een goede vriendin die me in alles steunt. Taïsa weet hoe ze me moet aanpakken."

"Ook financieel. Vroeger keek ik naar niks. Ik ben zot van auto’s, maar verloor er ook een bom geld aan. Ik had een slechte periode, maar dat is verleden tijd. Ik heb ondertussen geleerd wat belangrijk is in het leven is.”