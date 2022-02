Hoe gaat het nog met Mathieu van der Poel? Nederlander breekt de stilte via sociale media: "Geduld is de sleutel"

Hoe zou het nog zijn met ... Mathieu van der Poel? Hij is zich in Spanje aan het voorbereiden op het voorjaar, al is nog niet zeker of hij voluit zal kunnen gaan.

De waarden die VDP laat zien op training in Spanje laten het beste vermoeden, want ook de trainingstijden zijn prima op diverse stravaplaatsen en dergelijke meer. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door MVDP (@mathieuvanderpoel) Maar: geduld is het toverwoord dit voorjaar. Bij zijn team Alpecin-Fenix willen ze geen risico's nemen: van der Poel moet helemaal hersteld zijn voor hij mag koersen. "Geduld is de sleutel", aldus de Nederlander zelf in een filmpje dat hij deelde via de sociale media - met muziek van Dr. Dre en Snoop Dogg en dat gemaakt werd door vriendin Roxanne Bertels.