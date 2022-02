Opnieuw coronageval in ploeg van Van Avermaet en Naesen, gelukkig heeft speerpunt geen symptomen

De ploeg van Greg Van Avermaet en Oliver Naesen, AG2R, blijft helemaal niet gespaard van corona. Er werden recent al meerdere besmettingen bij renners vastgesteld en nu is het opnieuw prijs. Het is deze keer Clément Champoussin die Covid heeft opgelopen.

Een bittere pil, in de eerste plaats voor de renner zelf, maar ook voor de ploeg. Na zijn ritzege in de Vuelta van vorig jaar, en ook nog eens een derde plaats in een andere etappe, is Champoussin dit jaar één van de speerpunten van AG2R.

De 23-jarige Fransman reed dit jaar al de GP Marseillaise en de Ster van Bessèges. De volgende wedstrijd die op zijn programma stond, was de Tour des Alpes Maritimes et du Var. Die rittenkoers valt voor hem echter in het water.

CALMEJANE VERVANGER

Het goede nieuws is wel dat Champoussin voorlopig geen symptomen van zijn coronabesmetting ervaart. Lilian Calmejane is aangeduid als zijn vervanger in de Tour des Alpes Maritimes et du Var.