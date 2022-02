Evenepoel krijgt na aanpassingen aan tijdritfiets de kans om specialiteit eerste keer in 2022 te demonstreren

Een belangrijke dag voor Remco Evenepoel: de eerste waardemeter op een tijdritfiets in 2022 staat voor de deur. In de individuele tijdrit van meer dan dertig kilometer in de Ronde van de Algarve, kan Evenepoel mits een goede prestatie zijn hand uitsteken naar de eindzege.

Remco Evenepoel staat uiteraard al langer gekend als een sterke tijdrijder: hij haalde niet voor niets brons vorig jaar op het WK tijdrijden. Overigens is aan zijn tijdritfiets wel wat gewijzigd. "Er zijn nog wat aanpassingen gebeurd: aan het stuur en nog wat andere dingen, maar niks bijzonders", aldus Tom Steels in HLN.

Ze willen bij Quick-Step Alpha Vinyl dus niet te veel in hun kaarten laten kijken. Als ploegleider weet Steels wel perfect wat de tijdrit in de Ronde van de Algarve te bieden heeft. "Halfweg ligt een korte klim, nadien is het een snelle en technische omloop. Wie niet goed indeelt, kan in het slot voor verrassingen komen te staan."

Het parcours ligt Remco Evenepoel goed

Dat zou Remco Evenepoel niet mogen overkomen, want hij is op alles voorbereid. "Hij heeft in januari het parcours verkend. Het parcours ligt hem goed", heeft Evenepoel volgens Steels wel redenen om optimistisch te zijn. Voor de dagzege lijkt Europees kampioen tijdrijden Stefan Küng de grote concurrent. Voor het klassement is het rekening houden met mannen als McNulty, Hayter, Martínez en Van Baarle.