Ewan bewijst meer te zijn dan een sprinter en stelt zich na zege ten dienste van Wellens: "Dat gaf bijkomende boost"

Wat mogen ze bij Lotto blij zijn met Ewan: een topsprinter en nog zoveel meer. Als ook met Tim Wellens nu nog verder succes geboekt kan worden in de Tour des Alpes Maritimes et du Var, is het plaatje helemaal compleet. Daar gaat ook Ewan zich voor inzetten.

Op de eerste dag van deze rittenkoers was het aan de Australiër zelf, al was de eerste rit er niet één zonder hindernissen. "Voor mij was het wat koffiedik kijken of ik de beklimming al dan niet zou overleven. Maar ik voelde me goed en het team deed het gewoonweg fantastisch. Het controleerde de koers en beschermde me perfect richting en op de klim, waar door het strakke tempo de aanvalspogingen niet ver droegen."

STERKER BERGOP

Ook na het afslaan van die aanvallen, had Lotto nog best wat mannetjes over. "Met een vijftal ploegmakkers doken we de afdaling in en dat gaf me echt een bijkomende boost om het af te maken. Ik toonde dit seizoen al bergop dat ik steeds sterker word en mezelf ontwikkel als renner. Ik ben echt tevreden met deze conditie. Het was zeker en vast een geslaagde test voor wat komen gaat."

Tim Wellens hielp ook mee om Ewan aan deze overwinning te helpen. In het weekend zijn de rollen omgekeerd. "We hebben een enorm sterk team voor deze wedstrijd. Tim ambieert een goed eindklassement en daarom is het nu aan mij om mijn ploegmaats te helpen. Tim nam ook al een deel van de lead-out voor zijn rekening en verkeert dus in prima conditie."