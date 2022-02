Van Aert geniet door skippen van WK veldrijden meer van stage en bespreekt Covid-situatie: "Honger heel groot"

Wout van Aert sprak van op stage met de pers. Naast het te hebben over zijn doelen, blijft Covid ook een thema. Zeker in het peloton, waar nog aan de lopende band besmettingen worden vastgesteld, terwijl dat aantal net daalt in de rest van de samenleving.

Welke grote koers Wout van Aert het liefst zou winnen, dat kan u HIER al lezen. Bij Het Laatste Nieuws kwam Van Aert nog eens terug op de keuze om het WK veldrijden over te slaan. "Als je ploegmaats in januari al met de voorbereiding van het wegseizoen bezig zijn, dan is het een moeilijke oefening wanneer je zoals ik ook nog eerste het WK veldrijden gaat rijden. Dan begin je toch met achterstand."

"Dat hebben we nu anders gedaan en dat voelt heel goed", gaat Van Aert verder. De Belgische kampioen houdt zijn persbabbel van op stage in Tenerfie. "We hebben aan de sfeer gewerkt, nagedacht over tactiek. Het voelt op dit moment supergoed; de honger bij iedereen is heel groot. We zitten hier met zes jongens van de klassieke kern drie weken samen op de top van een berg. Dat schept een unieke band."

TEIDE NIET VOOR 'GEWONE STERVELINGEN'

Maar goed ook, want op de Teide valt an sich niet veel te beleven. "Steek een gewone sterveling hier drie weken en die wordt zot. De eerste dag is het mooi om de vulkaan te zien. En het is leuk dat de zon elke dag schijnt. Maar we moeten het zelf aangenaam maken."

Volgend weekend koerst Van Aert opnieuw, in de Omloop Het Nieuwsblad. De ploegenpresentatie zal daar doorgaan in aanwezigheid van 4000 fans. "Ik ben superblij dat er weer mensen zijn op de koers. Iedereen heeft dat gemist. Het zou fantastisch zijn om een min of meer normaal voorjaar te hebben. Maar als je weet wat een besmetting kan betekenen voor mij en mijn ploegmaats, dan krijg ik schrik wanneer ik dat lees."