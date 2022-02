Groen of geel in de Tour en Ronde van Vlaanderen of Roubaix? Wout van Aert hakt moeilijke knopen door

Wout van Aert is stilaan klaar voor het nieuwe voorjaar op de weg. Daarin wil hij er opnieuw staan, al wil hij later pieken dan anders. En er werden hem ook wat dilemma's voorgeschoteld.

"In het voorjaar wil ik de volgende stap zetten en proberen om een Monument te winnen", aldus Wout van Aert tegen Sporza.

Later pieken

"De bedoeling is om iets later te pieken dan vorig jaar. Milaan-Sanremo heb ik al gewonnen. Ik hoop vooral op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix."

Waarop hem het dilemma werd voorgeschoteld: "Als ik moet kiezen? Roubaix." En er werd hem ook nog gevraagd of hij liever groen pakt in de Tour dan wel dat Roglic met het geel naar huis gaat: "Eigenlijk is dat een smerige vraag. Ik denk dat het allebei mogelijk is, maar geef me dan toch maar het groen."