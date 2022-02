VOORBESCHOUWING: EF Education-EasyPost hoopt in het gebergte in de breedte beter voor de dag te komen

Nu het wegseizoen weer begonnen is, is het tijd om voor te beschouwen naar wat we in 2022 mogen verwachten van de verschillende wielerploegen. We houden de verschillende WorldTour- ploegen onder de loep. Vandaag: EF Education-EasyPost

SAMENSTELLING PLOEG

Vijf EF-renners zijn gestopt en voorts vertrokken nog mannen als Higuita, Craddock en Barta. In de andere richting zijn renners aangetrokken van wie in het gebergte zeker iets verwacht mag worden. Chaves en Padun bijvoorbeeld. Eiking kan in lastige koersen ook een belangrijke ondersteunende rol spelen en misschien de volgende stap in zijn carrière zetten. Bij Ineos wist EF Owain Doull weg te halen.

PLUSPUNTEN

Op verschillende terreinen zouden ze bij EF wel sterke renners moeten kunnen inzetten. Valgren, Bettiol en Magnus Cort voor de klassiekers. Die laatste is ook snel aan de meet. Carthy, Chaves, Urán en Padun in de bergen en in klassementen. Bissegger als tijdritspecialist. Ze beschikken bij EF nu toch wel over meerdere opties om uit te spelen in de grote ronden. Dat schept wel mogelijkheden op tactisch gebied.

MINPUNTEN

Die echte rassprinter die garant staat voor x aantal overwinningen in een jaar ontbreekt. Voort is het ook waken dat een voordeel geen nadeel wordt. Het kan in de breedte goed voor de dag komen in grote ronde, maar die uitgesproken kopman die het anno 2022 nog kan afmaken, is er niet meteen. Een renner als Bettiol zou ook vaker moeten kunnen winnen, maar die moet het tot dusver hebben van uitschieters.

X-FACTOR

We hebben hem net aangehaald: Alessandro Bettiol. De Italiaan had in 2021 te kampen met gezondheidsproblemen. Nu die achter de rug zijn, zou er een topjaar voor hem moeten aankomen. Als hij wint, zijn het mooie koersen. Hij kan het dus absoluut op het topniveau, maar moet het enkel wat vaker laten zien. Of hem dat lukt in 2022, is zeker iets om in de gaten te houden.