Houdt Tim Wellens stand in laatste pittige etappe in Zuid-Frankrijk?

In het veldrijden staat de Sluitingsprijs in Oostmalle op het menu maar het wegwielrennen draait ondertussen al op volle toeren.

Zondag 20 februari staan er weer heel wat koersen op het programma. Met daarin ook heel wat Belgen. In de Tour des Alpes Maritimes et du Var wordt vandaag de derde en laatste etappe gereden. Daarin moet Tim Wellens zijn leidersplaats verdedigen.

Wellens was zaterdag na een lastige etappe sneller dan Nairo Quintana in de eindsprint maar heeft geen marge op de Colombiaan in het algemene klassement. Met Madouas, Mollema en Guillaume Martin liggen er bovendien nog drie kapers op de kust binnen de halve minuut. Het zal wellens niet eenvoudig worden gemaakt want de slotetappe in Frankrijk is een korte en zeer pittige met amper vlakke meters.

De renners moeten eerst over de Col d'Eze (9,8 km aan 4,8%), dan volgt de Côte de Berre (5,9 km aan 6,4%) en dan volgt ook nog eens de Col de Saint Roch (6,5 km aan 6,3%). De laatste 7 kilometer zijn wel in dalende lijn.