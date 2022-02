Marc Sergeant komt terug op plotse ontslag bij Lotto-Soudal: "Herman was dag ervoor nog bij John, hij heeft niets gezegd"

Als een donderslag bij heldere hemel, zo voelde het aan voor Marc Sergeant vorig jaar toen hij Lotto-Soudal moest verlaten. Samen met zijn maatje Herman Frison werd hij onverwacht bedankt voor bewezen diensten.

In Het Nieuwsblad komt Sergeant nog eens terug op dat ontslag. "We zagen het totaal niet aankomen. Ik hoorde het van de mensen van Soudal, dik twee weken na de Tour, dat er bij de Nationale Loterij iets gaande was. Achteraf bleek de beslissing toen al genomen te zijn", vertelt Sergeant.

Ook Herman Frison wist van niets volgens Sergeant. "Hij was de dag voordien nog samen met John Lelangue in Herentals en er is niets over gezegd geweest. Herman had enkel gezegd dat John er nerveus bij liep."

Het contract van Sergeant en Frison liep af en werd dus niet verlengd. "Strikt genomen moeten ze zich niet verantwoorden maar je spreekt wel over mensen. En ik vind dat we onze job niet slecht gedaan hebben. We hadden midnere aren maar ook jaren zoals 2010-2011 waarin het héél goed ging", besluit Marc Sergeant.