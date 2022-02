Sweeck waagt zich nu ook aan 'adje Westmalle', Bart Wellens gretig: "Is geen tripel, maar dat zullen we hem wel leren"

'Adjes' voor de sfeer? Daar weet Laurens Sweeck al jaren alles van. Maar anno 2022 ging hij nog een stapje verder. Al kan Bart Wellens naar eigen zeggen nog straffer.

Een paar jaar geleden ontstond de hit 'Adje voor de Sweeck', nadat hij zich in 2020 tot Belgisch kampioen had gekroond.

Op de tonen van René Karst zijn Adje voor de sfeer werd het toen in Schriek door de hele zaal gezongen. En nadat hij de Superprestige won knalde hij er eentje binnen.

Adje

Nu twee jaar later won Sweeck de Sluitingsprijs in Oostmalle en waagde hij zich voor de gelegenheid aan een 'adje Westmalle dubbel.'

In de aflevering op PlaySports werd nog gesproken over een 'Westmalle Tripel', maar dat was dus fout - merkte Bart Wellens op: "Maar we zullen vanavond nog wel een aantal tripels met hem drinken, ik zal het het wel leren", ging ook bij Wellens de druk eraf.