📷 E3 Saxo Bank Classic komt opnieuw met heerlijke affiche, nu met Michel Wuyts

De affiche van de E3 Saxo Bank Classic werd vandaag voorgesteld in het Cultureeel Centrum van Harelbeke.

Dit jaar staat Michel Wuyts op de banner. Hij duwt een rollator met koersstuur vooruit, een knipoog naar de leeftijd van Wuyts (65) en het 65-jarig bestaan van de E3 Harelbeke.

"Ik stel vandaag onze 14e banner voor. Het gaat vooruit. De banner gebruiken we als een ludieke vorm om onze koers voor te stellen. Het geheel moet, en is nog altijd, een mix van humor en relativeringsvermogen. Ik vind het iets hebben, Michel Wuyts met een rollator. Hij is 65 jaar geworden, even jong als onze E3 Saxo Bank Classic. Die 'binnenkopper' wou ik niet laten liggen. Of ik vrees dat iemand aanstoot zal nemen op de banner? Neen. Let wel dit is geen sneer naar de VRT hé. Wij zijn door de jaren heen al trouwe partners", gaf bedenker Jacques Coessens mee.

De E3 Saxo Bank Classic heeft een mooie traditie als het om affiches gaat. Als leidde dat ook soms tot commotie en controverse, zoals in 2019 toen twee vrouwen met bodypaint op een kikker vormden.

Die affiche moest onder druk van de UCI verwijderd worden. Ook in 2015 moest de affiche weggenomen worden, toen met een damesjurk met blauwe slip.