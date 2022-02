Christoph Roodhooft komt met update over Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel geeft op sociale media af en toe een glimp in hoe het met hem gaat. Het lijkt elke keer wat te verbeteren.

Ook op Strava was al te zien dat Van der Poel op de fiets zit. Maar hopen dat hij heel binnenkort zal koersen is volgens Alpecin-Fenix nog niet aan de orde.

“Wat Mathieu nu doet, is wat anderen in december en januari hebben gedaan. Vooral trainen en rusten”, zegt Roodhooft in het Algemeen Dagblad. “Er is vooruitgang geboekt met zijn blessure. Al is die rug nog altijd niet optimaal. Maar hij kan fietsen, traint wat en dat is positief.”

Hoe het met zijn rugproblemen zit blijft wel een groot vraagteken. “Dat klopt, het is niet duidelijk. De meningen zijn daar ook wat verdeeld over geweest. Het is duidelijk waar de pijnsymptomen vandaan komen en waardoor die getriggerd worden. Door rust en behandelingen is inmiddels een duidelijke afname van de pijn. Die is niet weg, maar wel beduidend minder.”

Volgens Roodhooft blijft Van der Poel nog even in Spanje, omdat dit ook bijdraagt aan het herstel. Aan koersen wordt nog niet gedacht. “Iedereen wil altijd van alles oppoken, maar dat brengt ons niets. Laat hem rustig genezen, dat is het belangrijkste.”